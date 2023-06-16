Daniel Barenboim & Otto Klemperer - Beethoven - Emperor Concerto (5054197504556) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Barenboim Daniel, Klemperer Otto
Альбом (сингл)
Beethoven: Emperor Concerto
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 626249
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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Classics
Barcode
[5054197504556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Barenboim Daniel, Klemperer Otto
Альбом (сингл)
Beethoven: Emperor Concerto
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Daniel Barenboim & Otto Klemperer - Beethoven - Emperor Concerto (5054197504556) виниловая пластинка
Даниэль Баренбойм является аргентинский родился пианист и дирижер в Берлине. С 1992 по январь 2023 года Баренбойм был генеральным музыкальным руководителем Берлинской государственной оперы и штатскапельмейстером ее оркестра, Государственной капеллы Берлина.
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Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Classics
Barcode
[5054197504556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Barenboim Daniel, Klemperer Otto
Альбом (сингл)
Beethoven: Emperor Concerto
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Даниэль Баренбойм является аргентинский родился пианист и дирижер в Берлине. С 1992 по январь 2023 года Баренбойм был генеральным музыкальным руководителем Берлинской государственной оперы и штатскапельмейстером ее оркестра, Государственной капеллы Берлина.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Daniel Barenboim & Otto Klemperer - Beethoven - Emperor Concerto (5054197504556) виниловая пластинка - по цене 3320 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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