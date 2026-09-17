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Jacqueline Du Pre. Janet Baker & Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jacqueline Du Pre. Janet Baker & Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка

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Jacqueline Du Pre. Janet Baker &amp; Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка - фото 1
Jacqueline Du Pre. Janet Baker &amp; Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка - фото 2
Jacqueline Du Pre. Janet Baker &amp; Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка - фото 3
Jacqueline Du Pre. Janet Baker &amp; Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка - фото 4
Jacqueline Du Pre. Janet Baker &amp; Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jacqueline Du Pre. Janet Baker & Sir John Barbirolli
Альбом (сингл)
ELGAR: CELLO CONCERTO, SEA PICTURES
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jacqueline Du Pre. Janet Baker &amp; Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка - фото 1
  • Jacqueline Du Pre. Janet Baker &amp; Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка - фото 2
  • Jacqueline Du Pre. Janet Baker &amp; Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка - фото 3
  • Jacqueline Du Pre. Janet Baker &amp; Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка - фото 4
  • Jacqueline Du Pre. Janet Baker &amp; Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 165935
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295871888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jacqueline Du Pre. Janet Baker & Sir John Barbirolli
Альбом (сингл)
ELGAR: CELLO CONCERTO, SEA PICTURES
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Cello Concerto in E Minor, Op. 85: I. Adagio - Moderato, Cello Concerto in E Minor, Op. 85: II. Lento - Allegro molto, Cello Concerto in E Minor, Op. 85: III. Adagio - Jacqueline du Pre, Cello Concerto in E Minor, Op. 85: IV. Allegro - Moderato - Cadenza - Allegro, ma non troppo - Adagio - Allegro molto, Sea Pictures, Op. 37: I. Sea Slumber-Song, Sea Pictures, Op. 37: II. In Haven (Capri), Sea Pictures, Op. 37: III. Sabbath Morning at Sea, Sea Pictures, Op. 37: IV. Where Corals Lie, Sea Pictures
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jacqueline Du Pre. Janet Baker & Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка

Track List

Cello Concerto In E Minor Op. 85
A1Adagio - Moderato8:02
A2Lento - Allegro Molto4:33
A3Adagio5:34
A4Allegro - Moderato - Allegro, Ma Non Troppo12:19
Sea Pictures, Op. 37
B1Sea Slumber Song5:04
B2In Haven (Capri)2:06
B3Sabbath Morning At Sea6:20
B4Where Corals Lie4:10
B5The Swimmer6:08

Отзывы о товаре Jacqueline Du Pre. Janet Baker & Sir John Barbirolli - Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures (0190295871888) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295871888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jacqueline Du Pre. Janet Baker & Sir John Barbirolli
Альбом (сингл)
ELGAR: CELLO CONCERTO, SEA PICTURES
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Cello Concerto in E Minor, Op. 85: I. Adagio - Moderato, Cello Concerto in E Minor, Op. 85: II. Lento - Allegro molto, Cello Concerto in E Minor, Op. 85: III. Adagio - Jacqueline du Pre, Cello Concerto in E Minor, Op. 85: IV. Allegro - Moderato - Cadenza - Allegro, ma non troppo - Adagio - Allegro molto, Sea Pictures, Op. 37: I. Sea Slumber-Song, Sea Pictures, Op. 37: II. In Haven (Capri), Sea Pictures, Op. 37: III. Sabbath Morning at Sea, Sea Pictures, Op. 37: IV. Where Corals Lie, Sea Pictures
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

Cello Concerto In E Minor Op. 85
A1Adagio - Moderato8:02
A2Lento - Allegro Molto4:33
A3Adagio5:34
A4Allegro - Moderato - Allegro, Ma Non Troppo12:19
Sea Pictures, Op. 37
B1Sea Slumber Song5:04
B2In Haven (Capri)2:06
B3Sabbath Morning At Sea6:20
B4Where Corals Lie4:10
B5The Swimmer6:08
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Отзывы


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