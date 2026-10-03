Кабель Vention HDMI 19M/DVI-D Dual link 25M - 5 м (ABFBJ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646790
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - DVI
Разъемы
HDMI (M), DVI-D (M)
Длина кабеля, м
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х3
Вес, г.
340
Описание товара Кабель Vention HDMI 19M/DVI-D Dual link 25M - 5 м (ABFBJ)
Кабель Vention HDMI 19M/DVI-D Dual link 25M длиной 5 м. Разъем 1 - HDMI (M), разъем 2 - DVI-D (M).
Смотрите также: DVD-плееры, Адаптеры и переходники, Антенны, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - DVI
Разъемы
HDMI (M), DVI-D (M)
Длина кабеля, м
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель Vention HDMI 19M/DVI-D Dual link 25M длиной 5 м. Разъем 1 - HDMI (M), разъем 2 - DVI-D (M).
Смотрите также: DVD-плееры, Адаптеры и переходники, Антенны, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Смотрите также: DVD-плееры, Адаптеры и переходники, Антенны, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Кабель Vention HDMI 19M/DVI-D Dual link 25M - 5 м (ABFBJ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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