Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 0.5m метал разъемы, нейлоновая оплетка (TCG300-0.5M)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
0.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524762
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - HDMI
Разъемы
HDMI (M)
Длина кабеля, м
0.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
150
Описание товара Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 0.5m метал разъемы, нейлоновая оплетка (TCG300-0.5M)
Высокоскоростной кабель HDMI версии 2.1 применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала до 10К с разрешением 10?328?7760 пикселей и максимальной пропускной способностью канала до 48 Гбит/сек. Контент стандарта 8К передается по кабелю HDMI без сжатия, для видеоизображения стандарта 10К применяется сжатие DSC 1.2 (Display Stream Compression). Полностью поддерживает режимы 3D, HDSP 2.2, HDR, Ethernet, eARC.
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Теги товара: кабели hdmi
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - HDMI
Разъемы
HDMI (M)
Длина кабеля, м
0.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Высокоскоростной кабель HDMI версии 2.1 применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала до 10К с разрешением 10?328?7760 пикселей и максимальной пропускной способностью канала до 48 Гбит/сек. Контент стандарта 8К передается по кабелю HDMI без сжатия, для видеоизображения стандарта 10К применяется сжатие DSC 1.2 (Display Stream Compression). Полностью поддерживает режимы 3D, HDSP 2.2, HDR, Ethernet, eARC.
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 0.5m метал разъемы, нейлоновая оплетка (TCG300-0.5M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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