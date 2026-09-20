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Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 0.5m метал разъемы, нейлоновая оплетка (TCG300-0.5M) купить с доставкой в Москве
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Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 0.5m метал разъемы, нейлоновая оплетка (TCG300-0.5M)

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Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 0.5m метал разъемы, нейлоновая оплетка (TCG300-0.5M) - фото 1
Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 0.5m метал разъемы, нейлоновая оплетка (TCG300-0.5M) - фото 2
Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 0.5m метал разъемы, нейлоновая оплетка (TCG300-0.5M) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
0.5
  • Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 0.5m метал разъемы, нейлоновая оплетка (TCG300-0.5M) - фото 1
  • Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 0.5m метал разъемы, нейлоновая оплетка (TCG300-0.5M) - фото 2
  • Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 0.5m метал разъемы, нейлоновая оплетка (TCG300-0.5M) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524762
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Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - HDMI
Разъемы
HDMI (M)
Длина кабеля, м
0.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
150

Описание товара Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 0.5m метал разъемы, нейлоновая оплетка (TCG300-0.5M)

Высокоскоростной кабель HDMI версии 2.1 применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала до 10К с разрешением 10?328?7760 пикселей и максимальной пропускной способностью канала до 48 Гбит/сек. Контент стандарта 8К передается по кабелю HDMI без сжатия, для видеоизображения стандарта 10К применяется сжатие DSC 1.2 (Display Stream Compression). Полностью поддерживает режимы 3D, HDSP 2.2, HDR, Ethernet, eARC.



Теги товара: кабели hdmi

Отзывы о товаре Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 0.5m метал разъемы, нейлоновая оплетка (TCG300-0.5M)




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Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - HDMI
Разъемы
HDMI (M)
Длина кабеля, м
0.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоскоростной кабель HDMI версии 2.1 применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала до 10К с разрешением 10?328?7760 пикселей и максимальной пропускной способностью канала до 48 Гбит/сек. Контент стандарта 8К передается по кабелю HDMI без сжатия, для видеоизображения стандарта 10К применяется сжатие DSC 1.2 (Display Stream Compression). Полностью поддерживает режимы 3D, HDSP 2.2, HDR, Ethernet, eARC.


Теги товара: кабели hdmi
Самовывоз
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Отзывы


Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 0.5m метал разъемы, нейлоновая оплетка (TCG300-0.5M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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