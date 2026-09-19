Кабель соединительный SVGA (15M/M) 10m 2 фильтра TV-COM QCG120H-10M
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467783
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
VGA
Разъемы
VGA (штекер) - VGA (штекер)
Длина кабеля, м
10
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х5
Вес, г.
800
Описание товара Кабель соединительный SVGA (15M/M) 10m 2 фильтра TV-COM QCG120H-10M
Кабель соединительный SVGA15M-SVGA15M служит подключения монитора, телевизора, видео проектора и другого устройства , отображающего видеосигнал к видео карте системного блока компьютера или другого устройства, генерирующего видеосигнал. Кабель поддерживает интерфейсы: VGA 640x480, SVGA 800x600, SXGA 1280x1024, QXGA 2048x1536 и др. Фильтры служат для уменьшения помех.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
VGA
Разъемы
VGA (штекер) - VGA (штекер)
Длина кабеля, м
10
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель соединительный SVGA15M-SVGA15M служит подключения монитора, телевизора, видео проектора и другого устройства , отображающего видеосигнал к видео карте системного блока компьютера или другого устройства, генерирующего видеосигнал. Кабель поддерживает интерфейсы: VGA 640x480, SVGA 800x600, SXGA 1280x1024, QXGA 2048x1536 и др. Фильтры служат для уменьшения помех.
Кабель соединительный SVGA (15M/M) 10m 2 фильтра TV-COM QCG120H-10M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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