Кабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.2-5 HDMI (m)/HDMI (m) 5м. Позолоченные контакты черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 604431
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI
Длина кабеля, м
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
482
Описание товара Кабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.2-5 HDMI (m)/HDMI (m) 5м. Позолоченные контакты черный
Кабель аудио-видео. Позолоченные контакты, оплетка черного цвета
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Теги товара: кабели hdmi
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI
Длина кабеля, м
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель аудио-видео. Позолоченные контакты, оплетка черного цвета
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Кабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.2-5 HDMI (m)/HDMI (m) 5м. Позолоченные контакты черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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