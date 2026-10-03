Top.Mail.Ru
Картридж лазерный Cactus CS-C069HY 069H желтый (5500стр.) для Canon i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж лазерный Cactus CS-C069HY 069H желтый (5500стр.) для Canon i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж лазерный Cactus CS-C069HY 069H желтый (5500стр.) для Canon i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
5500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646192
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж лазерный Cactus CS-C069HY 069H желтый (5500стр.) для Canon i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754
1 120 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
5500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х11
Вес, г.
720

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C069HY 069H желтый (5500стр.) для Canon i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754

Лазерный картридж Cactus CS-C069HY 069H желтый для Canon i-Sensys MF752Cdw MF752, MF754Cdw MF754 (5500 стр.).

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-C069HY 069H желтый (5500стр.) для Canon i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
5500
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный картридж Cactus CS-C069HY 069H желтый для Canon i-Sensys MF752Cdw MF752, MF754Cdw MF754 (5500 стр.).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-C069HY 069H желтый (5500стр.) для Canon i-Sensys MF752Cdw MF752/MF754Cdw MF754 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1120 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...