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Картридж HP CF531A для HP MFP M180/181, голубой купить с доставкой в Москве
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Картридж HP CF531A для HP MFP M180/181, голубой

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Картридж HP CF531A для HP MFP M180/181, голубой - фото 1
Картридж HP CF531A для HP MFP M180/181, голубой - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP M180, 181
Цвет
голубой
  • Картридж HP CF531A для HP MFP M180/181, голубой - фото 1
  • Картридж HP CF531A для HP MFP M180/181, голубой - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168012
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP M180, 181
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х11х10
Вес, г.
740

Описание товара Картридж HP CF531A для HP MFP M180/181, голубой

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - голубой. Ресурс - 900 страниц

Отзывы о товаре Картридж HP CF531A для HP MFP M180/181, голубой




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP M180, 181
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - голубой. Ресурс - 900 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP CF531A для HP MFP M180/181, голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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