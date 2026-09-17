Картридж Kyocera TK-5220K (1T02R90NL1) для Kyocera M5521cdn/cdw P5021cdn/cdw, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168109
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х9
Вес, г.
226
Описание товара Картридж Kyocera TK-5220K (1T02R90NL1) для Kyocera M5521cdn/cdw P5021cdn/cdw, черный
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1200 страниц
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Картридж Kyocera TK-5220K (1T02R90NL1) для Kyocera M5521cdn/cdw P5021cdn/cdw, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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