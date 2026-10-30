Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0)
Материнская плата ASUS TUF GAMING A520M-PLUS WIFI разработана с учетом требований геймеров и энтузиастов вычислительного разгона. Мощные технические характеристики предоставляют широкие возможности для подключения производительных комплектующих различных производителей. Одной из особенностей данной модели является модуль беспроводной коммуникации Wi-Fi. Также имеются звуковой контроллер, сетевой адаптер с пропускной способностью 1 Гбит/с, порты и разъемы. Плата выделяется оформлением в черно-желтой расцветке и интегрированной светодиодной подсветкой с возможностью синхронизации. Надежные элементы с тестированием в рамках серии TUF гарантируют стабильность и надежность ASUS TUF GAMING A520M-PLUS.
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