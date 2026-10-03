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Вафельница Kitfort КТ-3611 купить с доставкой в Москве
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Вафельница Kitfort КТ-3611

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Вафельница Kitfort КТ-3611 - фото 6
Вафельница Kitfort КТ-3611 - фото 7
Вафельница Kitfort КТ-3611 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Мощность
800 Вт
  • Вафельница Kitfort КТ-3611 - фото 1
  • Вафельница Kitfort КТ-3611 - фото 2
  • Вафельница Kitfort КТ-3611 - фото 3
  • Вафельница Kitfort КТ-3611 - фото 4
  • Вафельница Kitfort КТ-3611 - фото 5
  • Вафельница Kitfort КТ-3611 - фото 6
  • Вафельница Kitfort КТ-3611 - фото 7
  • Вафельница Kitfort КТ-3611 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643331
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вафельница Kitfort КТ-3611
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельница
Материал корпуса
пластик
Прочее
термостат
Страна производства
Китай
Мощность
800 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х15
Вес, кг.
2.75

Описание товара Вафельница Kitfort КТ-3611

Электрическая вафельница «3 в 1» KT-3611 поможет испечь бельгийские вафли, приготовить бутерброды, тосты, сосиски, мясо и овощи гриль. Разнообразные рецепты и простота приготовления сделают ваши блюда разнообразнее и вкуснее!У прибора три пары панелей: панели для приготовления вафель, панели для приготовления бутербродов и ребристые панели для гриля. Для простоты ухода панели сделаны съёмными — их можно мыть под проточной водой.

Отзывы о товаре Вафельница Kitfort КТ-3611




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельница
Материал корпуса
пластик
Прочее
термостат
Страна производства
Китай
Мощность
800 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая вафельница «3 в 1» KT-3611 поможет испечь бельгийские вафли, приготовить бутерброды, тосты, сосиски, мясо и овощи гриль. Разнообразные рецепты и простота приготовления сделают ваши блюда разнообразнее и вкуснее!У прибора три пары панелей: панели для приготовления вафель, панели для приготовления бутербродов и ребристые панели для гриля. Для простоты ухода панели сделаны съёмными — их можно мыть под проточной водой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вафельница Kitfort КТ-3611 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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