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Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка

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Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка - фото 1
Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка - фото 2
Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка - фото 3
Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка - фото 4
Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Future, Young Thug
Альбом (сингл)
Super Slimey
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка - фото 1
  • Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка - фото 2
  • Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка - фото 3
  • Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка - фото 4
  • Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642819
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588072413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Future, Young Thug
Альбом (сингл)
Super Slimey
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
No Cap - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Three - Future & Young Thug / Future / Young Thug, All Da Smoke - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 200 - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Cruise Ship - Young Thug, Patek Water - Future & Young Thug Feat. Offset / Future / Young Thug / Offset, Feed Me Dope - Future, Drip On Me - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Real Love - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 4 Da Gang - Future, Killed Before - Young Thug, Min
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: No Cap - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Three - Future & Young Thug / Future / Young Thug, All Da Smoke - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 200 - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Cruise Ship - Young Thug, Patek Water - Future & Young Thug Feat. Offset / Future / Young Thug / Offset, Feed Me Dope - Future, Drip On Me - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Real Love - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 4 Da Gang - Future, Killed Before - Young Thug, Mink Flow - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Group Home - Future & Young Thug / Future / Young Thug

Отзывы о товаре Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588072413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Future, Young Thug
Альбом (сингл)
Super Slimey
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
No Cap - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Three - Future & Young Thug / Future / Young Thug, All Da Smoke - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 200 - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Cruise Ship - Young Thug, Patek Water - Future & Young Thug Feat. Offset / Future / Young Thug / Offset, Feed Me Dope - Future, Drip On Me - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Real Love - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 4 Da Gang - Future, Killed Before - Young Thug, Min
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: No Cap - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Three - Future & Young Thug / Future / Young Thug, All Da Smoke - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 200 - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Cruise Ship - Young Thug, Patek Water - Future & Young Thug Feat. Offset / Future / Young Thug / Offset, Feed Me Dope - Future, Drip On Me - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Real Love - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 4 Da Gang - Future, Killed Before - Young Thug, Mink Flow - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Group Home - Future & Young Thug / Future / Young Thug
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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