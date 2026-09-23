Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Future, Young Thug
Альбом (сингл)
Super Slimey
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 642819
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588072413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Future, Young Thug
Альбом (сингл)
Super Slimey
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
No Cap - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Three - Future & Young Thug / Future / Young Thug, All Da Smoke - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 200 - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Cruise Ship - Young Thug, Patek Water - Future & Young Thug Feat. Offset / Future / Young Thug / Offset, Feed Me Dope - Future, Drip On Me - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Real Love - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 4 Da Gang - Future, Killed Before - Young Thug, Min
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: No Cap - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Three - Future & Young Thug / Future / Young Thug, All Da Smoke - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 200 - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Cruise Ship - Young Thug, Patek Water - Future & Young Thug Feat. Offset / Future / Young Thug / Offset, Feed Me Dope - Future, Drip On Me - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Real Love - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 4 Da Gang - Future, Killed Before - Young Thug, Mink Flow - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Group Home - Future & Young Thug / Future / Young Thug
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588072413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Future, Young Thug
Альбом (сингл)
Super Slimey
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
No Cap - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Three - Future & Young Thug / Future / Young Thug, All Da Smoke - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 200 - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Cruise Ship - Young Thug, Patek Water - Future & Young Thug Feat. Offset / Future / Young Thug / Offset, Feed Me Dope - Future, Drip On Me - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Real Love - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 4 Da Gang - Future, Killed Before - Young Thug, Min
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: No Cap - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Three - Future & Young Thug / Future / Young Thug, All Da Smoke - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 200 - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Cruise Ship - Young Thug, Patek Water - Future & Young Thug Feat. Offset / Future / Young Thug / Offset, Feed Me Dope - Future, Drip On Me - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Real Love - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 4 Da Gang - Future, Killed Before - Young Thug, Mink Flow - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Group Home - Future & Young Thug / Future / Young Thug
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Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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