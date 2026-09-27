8436569193105, Silver, Horace, Finger Poppin виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 8436569193105, Silver, Horace, Finger Poppin виниловая пластинка
Ощутите неподдельный джазовый пульс с виниловой пластинкой Horace Silver / Finger Poppin. Этот альбом перенесет вас в золотую эпоху битника и джаза и оставит в памяти незабываемые музыкальные впечатления. Horace Silver - легенда джазового фортепиано, и Finger Poppin - один из его величайших творений. Альбом сразу же завоевал сердца меломанов своим энергичным и живым звучанием, которое заставляет пальцы постоянно попрыгивать в такт ритмам. На этой виниловой пластинке вы найдете прекрасные мелодии, исполненные мастерами своего дела. Треки, такие как Finger Poppin, Juicy Lucy и Soulville, притягивают внимание слушателя с первых нот и погружают в мир гармонии и импровизации. Это специальное издание пластинки выполнено с заботой о деталях, чтобы передать всю глубину и теплоту звука. Каждый аккорд и каждая нота звучат ярко и четко, принося непередаваемое удовольствие от прослушивания. Купить виниловую пластинку Horace Silver / Finger Poppin - значит внести в свою коллекцию неповторимое музыкальное наследие. Оживите свои аудиоэксперименты и насладитесь настоящим джазом с этой виниловой пластинкой. Будь вы истинным коллекционером винила или просто любителем джазовых мелодий, Horace Silver / Finger Poppin станет прекрасным приобретением для вашей музыкальной библиотеки.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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