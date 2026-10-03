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Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U купить с доставкой в Москве
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Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U

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Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U - фото 1
Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U - фото 2
Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U - фото 3
Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U - фото 4
Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U - фото 5
Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U - фото 1
  • Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U - фото 2
  • Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U - фото 3
  • Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U - фото 4
  • Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U - фото 5
  • Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639661
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Характеристики

Бренд
FSP
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
32х23х13
Вес, кг.
1

Описание товара Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U

Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U



Теги товара: ATX, Gold, Немодульный, 1200W

Отзывы о товаре Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FSP
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания FSP FSP1200-50FS 1200W 2U


Теги товара: ATX, Gold, Немодульный, 1200W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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