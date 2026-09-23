Патч-корд TWT UTP кат.5e 2.0 м, синий (TWT-45-45-2.0-BL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъемы
RJ-45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-77%130 руб. 570 руб.
В наличии
Код товара: 636936
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
130 руб. -77%
570 руб.
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Характеристики
Бренд
TWT
Тип товара
Кабель
Разъемы
RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х2
Вес, г.
90
Описание товара Патч-корд TWT UTP кат.5e 2.0 м, синий (TWT-45-45-2.0-BL)
Кабель от TWT подходит для использования с широким спектром устройств, представляя собой универсальное и надежное решение для подключения, которое обеспечит бесперебойную работу ваших приборов.
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Бренд
TWT
Тип товара
Кабель
Разъемы
RJ-45
Страна производитель
Китай
Кабель от TWT подходит для использования с широким спектром устройств, представляя собой универсальное и надежное решение для подключения, которое обеспечит бесперебойную работу ваших приборов.
Патч-корд TWT UTP кат.5e 2.0 м, синий (TWT-45-45-2.0-BL) - стоимость товара 130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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