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Память оперативная Kingston 16GB DDR5 6000 DIMM FURY Beast Black EXPO (KF560C36BBEK2-16) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Kingston 16GB DDR5 6000 DIMM FURY Beast Black EXPO (KF560C36BBEK2-16)

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Память оперативная Kingston 16GB DDR5 6000 DIMM FURY Beast Black EXPO (KF560C36BBEK2-16) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston 16GB DDR5 6000 DIMM FURY Beast Black EXPO (KF560C36BBEK2-16) - фото 1
  • Память оперативная Kingston 16GB DDR5 6000 DIMM FURY Beast Black EXPO (KF560C36BBEK2-16) - фото 2
  • Память оперативная Kingston 16GB DDR5 6000 DIMM FURY Beast Black EXPO (KF560C36BBEK2-16) - фото 3
  • Память оперативная Kingston 16GB DDR5 6000 DIMM FURY Beast Black EXPO (KF560C36BBEK2-16) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634926
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Kingston 16GB DDR5 6000 DIMM FURY Beast Black EXPO (KF560C36BBEK2-16)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти является сбалансированным решением для современных игровых систем и рабочих ПК на платформах AMD. Суммарного объема 16 ГБ достаточно для комфортной игры в разрешении 1080p и 1440p при активной работе в фоне Discord, браузера и стриминговых сервисов, а высокая частота обеспечивает плавность и отзывчивость. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео в 4K или работа с тяжелыми 3D-сценами, объем может стать ограничением, и лучше рассмотреть комплект от 32 ГБ, но для повседневной многозадачности и большинства современных игр этого набора хватит с запасом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает значительный рост пропускной способности и энергоэффективности благодаря новой архитектуре. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, и он физически несовместим со слотами для более старых поколений памяти или ноутбучными SO-DIMM. Для установки потребуется материнская плата с соответствующими слотами DDR5, которые начали массово появляться с платформами Intel Alder Lake и AMD Ryzen 7000 Series.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 6000 МГц является одной из оптимальных точек для DDR5, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур в играх и сокращая время отклика в приложениях, чувствительных к скорости памяти. В реальных сценариях, особенно в паре с мощным процессором AMD Ryzen, такой скорости достаточно для раскрытия потенциала видеокарты среднего и высокого класса без просадок кадровой частоты из-за медленного ОЗУ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL36, что указывает на задержку сигнала. В связке с частотой 6000 МГц этот параметр обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Ключевой особенностью комплекта является предустановленный профиль автоматического разгона EXPO, разработанный специально для платформ AMD. Это позволяет в один клик в BIOS материнской платы получить заявленные частоту и тайминги без ручных и сложных настроек, что идеально подходит для пользователей, ценящих простоту.

Совместимость с платформой

Данная память оптимизирована и протестирована для работы с материнскими платами и процессорами AMD на базе архитектуры AM5, в первую очередь - с чипсетами X670, B650 и их вариациями. Хотя модули DDR5 физически совместимы и с платформами Intel 12-го поколения и новее, для активации профиля EXPO на них потребуется использовать аналог - технологию XMP. Важно перед покупкой убедиться, что конкретная модель материнской платы в списке поддерживаемых частот QVL указывает стабильную работу с частотой 6000 МГц, так как это может зависеть от версии BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из черного алюминия, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах, особенно под длительной нагрузкой. Отсутствие агрессивного дизайна и RGB-подсветки делает планки универсальными и совместимыми практически с любым башенным кулером процессора, исключая риск механических конфликтов. Такой лаконичный внешний вид идеально впишется как в строгие рабочие сборки, так и в игровые корпуса с акцентом на другие компоненты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде набора из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на производительность в играх и профессиональных приложениях. Для корректной работы двухканального режима планки нужно установить в слоты, обычно обозначенные одним цветом на материнской плате, согласно ее руководству.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это несовместимость с устаревшими платформами DDR4 и DDR3, как физическая, так и электрическая. Хотя профиль EXPO гарантирует работу на 6000 МГц, фактическая стабильность зависит от возможностей контроллера памяти в процессоре и качества самой материнской платы. Для апгрейда путем добавления еще одного идентичного комплекта к уже установленному всегда существует риск неполной совместимости, поэтому для систем с расчетом на 32 ГБ и более надежнее изначально покупать готовый набор из четырех планок. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто собирает или обновляет ПК на AMD AM5 и ищет быструю, надежную память без излишеств по адекватной цене.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston 16GB DDR5 6000 DIMM FURY Beast Black EXPO (KF560C36BBEK2-16)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти является сбалансированным решением для современных игровых систем и рабочих ПК на платформах AMD. Суммарного объема 16 ГБ достаточно для комфортной игры в разрешении 1080p и 1440p при активной работе в фоне Discord, браузера и стриминговых сервисов, а высокая частота обеспечивает плавность и отзывчивость. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео в 4K или работа с тяжелыми 3D-сценами, объем может стать ограничением, и лучше рассмотреть комплект от 32 ГБ, но для повседневной многозадачности и большинства современных игр этого набора хватит с запасом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает значительный рост пропускной способности и энергоэффективности благодаря новой архитектуре. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, и он физически несовместим со слотами для более старых поколений памяти или ноутбучными SO-DIMM. Для установки потребуется материнская плата с соответствующими слотами DDR5, которые начали массово появляться с платформами Intel Alder Lake и AMD Ryzen 7000 Series.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 6000 МГц является одной из оптимальных точек для DDR5, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур в играх и сокращая время отклика в приложениях, чувствительных к скорости памяти. В реальных сценариях, особенно в паре с мощным процессором AMD Ryzen, такой скорости достаточно для раскрытия потенциала видеокарты среднего и высокого класса без просадок кадровой частоты из-за медленного ОЗУ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL36, что указывает на задержку сигнала. В связке с частотой 6000 МГц этот параметр обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Ключевой особенностью комплекта является предустановленный профиль автоматического разгона EXPO, разработанный специально для платформ AMD. Это позволяет в один клик в BIOS материнской платы получить заявленные частоту и тайминги без ручных и сложных настроек, что идеально подходит для пользователей, ценящих простоту.

Совместимость с платформой

Данная память оптимизирована и протестирована для работы с материнскими платами и процессорами AMD на базе архитектуры AM5, в первую очередь - с чипсетами X670, B650 и их вариациями. Хотя модули DDR5 физически совместимы и с платформами Intel 12-го поколения и новее, для активации профиля EXPO на них потребуется использовать аналог - технологию XMP. Важно перед покупкой убедиться, что конкретная модель материнской платы в списке поддерживаемых частот QVL указывает стабильную работу с частотой 6000 МГц, так как это может зависеть от версии BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из черного алюминия, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах, особенно под длительной нагрузкой. Отсутствие агрессивного дизайна и RGB-подсветки делает планки универсальными и совместимыми практически с любым башенным кулером процессора, исключая риск механических конфликтов. Такой лаконичный внешний вид идеально впишется как в строгие рабочие сборки, так и в игровые корпуса с акцентом на другие компоненты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде набора из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на производительность в играх и профессиональных приложениях. Для корректной работы двухканального режима планки нужно установить в слоты, обычно обозначенные одним цветом на материнской плате, согласно ее руководству.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это несовместимость с устаревшими платформами DDR4 и DDR3, как физическая, так и электрическая. Хотя профиль EXPO гарантирует работу на 6000 МГц, фактическая стабильность зависит от возможностей контроллера памяти в процессоре и качества самой материнской платы. Для апгрейда путем добавления еще одного идентичного комплекта к уже установленному всегда существует риск неполной совместимости, поэтому для систем с расчетом на 32 ГБ и более надежнее изначально покупать готовый набор из четырех планок. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто собирает или обновляет ПК на AMD AM5 и ищет быструю, надежную память без излишеств по адекватной цене.

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Память оперативная Kingston 16GB DDR5 6000 DIMM FURY Beast Black EXPO (KF560C36BBEK2-16) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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