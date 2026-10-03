Описание товара Память оперативная AMD Radeon 16GB DDR5 4800 DIMM Entertainment Series Black (R5516G4800U1S-U)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которые собирают новый ПК или проводят масштабный апгрейд системы на современной платформе DDR5, но не стремятся к экстремальному разгону. Объём в 16 ГБ отлично справится с повседневной многозадачностью, включая работу с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными играми. Он станет сбалансированным выбором для домашних и мультимедийных компьютеров, где важна стабильная работа и плавность интерфейса, а не рекорды частот.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает переход на новую архитектуру с повышенной пропускной способностью и эффективностью по сравнению с устаревающей DDR4. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что предназначено исключительно для настольных персональных компьютеров. Обратите внимание, что слоты под DDR5 физически не совместимы с модулями предыдущих поколений, поэтому установка возможна только в соответствующую материнскую плату.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки объёмом 16 ГБ, работающей на стандартной для начального уровня DDR5 частоте 4800 МГц. Такой объём является хорошей отправной точкой для системы, но для активации двухканального режима, критически важного для производительности в играх и тяжёлых приложениях, потребуется установка второй идентичной планки. Частота 4800 МГц обеспечивает плавную работу системы в повседневных задачах, однако ощутимый прирост в FPS или скорости рендеринга по сравнению с быстрыми комплектами DDR4 может быть незначительным.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает с базовыми для своей частоты таймингами, что гарантирует стабильность и совместимость с широким спектром материнских плат. Важной особенностью является поддержка профиля AMD EXPO, который позволяет автоматически установить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнских плат на платформе AMD, обеспечив заявленную производительность без ручного разгона. Рабочее напряжение соответствует стандартам DDR5, способствуя энергоэффективной работе.

Совместимость с платформой

Данная память официально оптимизирована для работы с платформами AMD на базе процессоров Ryzen серии 7000 и соответствующих чипсетов материнских плат (X670, B650 и др.). При этом она также полностью совместима и с современными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее). Ключевое условие - материнская плата должна иметь слоты DIMM под стандарт DDR5. Для активации профиля EXPO на AMD-системах может потребоваться актуальная версия BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён компактным алюминиевым радиатором чёрного цвета из серии Entertainment Series. Его основная задача - пассивное рассеивание тепла для поддержания стабильности при длительной нагрузке, а также защита микросхем. Конструкция не отличается большой высотой, что минимизирует риски конфликта с массивными процессорными кулерами. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Важно понимать, что это одиночный модуль памяти. Для раскрытия потенциала современных процессоров и материнских плат настоятельно рекомендуется использовать память парами, то есть установить два таких модуля в правильные слоты (обычно A2 и B2) для активации двухканального режима. Это вдвое увеличит пропускную способность подсистемы памяти. Если вы планируете расширение в будущем, идеальным вариантом будет покупка идентичной планки.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - использование одной планки памяти лишает систему преимуществ двухканального режима, что может стать узким местом в играх и рабочих приложениях. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR5. Учитывайте, что частота 4800 МГц является базовой для DDR5, и если ваша цель - максимальная производительность в играх, стоит рассмотреть комплекты с более высокой частотой и низкими таймингами. Этот модуль - отличный бюджетный вход в мир DDR5 для создания сбалансированной системы или её поэтапного апгрейда.