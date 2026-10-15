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Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10)

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Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 1
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 2
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 3
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 4
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 5
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 6
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 7
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 8
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 9
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 10
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 11
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 12
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 13
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 14
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 15
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 1
  • Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 2
  • Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 3
  • Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 4
  • Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 5
  • Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 6
  • Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 7
  • Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 8
  • Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 9
  • Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 10
  • Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 11
  • Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 12
  • Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 13
  • Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 14
  • Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 15
  • Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633341
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х33х25
Вес, кг.
9.8

Описание товара Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10)

Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 3060 предлагает всю мощь новейшей графической микроархитектуры NVIDIA Ampere в виде устройства длиной 20 см и толщиной 2 слота, которое будет совместимым со множеством компактных корпусов. За охлаждение отвечает высокоэффективный кулер с парой вентиляторов Axial-tech и передовыми технологиями, заимствованными у флагманских моделей.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 12GB (90YV0GB2-M0NA10)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
192 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 3060 предлагает всю мощь новейшей графической микроархитектуры NVIDIA Ampere в виде устройства длиной 20 см и толщиной 2 слота, которое будет совместимым со множеством компактных корпусов. За охлаждение отвечает высокоэффективный кулер с парой вентиляторов Axial-tech и передовыми технологиями, заимствованными у флагманских моделей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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