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Процессор AMD EPYC 7443 (100-000000340) купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD EPYC 7443 (100-000000340)

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Процессор AMD EPYC 7443 (100-000000340)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L3
128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633072
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
2.85
Тип памяти
DDR4
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
200

Описание товара Процессор AMD EPYC 7443 (100-000000340)

Процессор AMD EPYC 7443 SP3 LGA, 24 x 2850 МГц.

Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 7443 (100-000000340)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
2.85
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор AMD EPYC 7443 SP3 LGA, 24 x 2850 МГц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор AMD EPYC 7443 (100-000000340) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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