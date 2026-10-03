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Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) купить с доставкой в Москве
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Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09)

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Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото 1
Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото 2
Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото 3
Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото 4
Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото 5
Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото 6
Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото 7
Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1, контрастная - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото 1
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото 2
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото 3
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото 4
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото 5
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото 6
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото 7
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 630970
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Особенности
Blue Light Filter
Комплектация
Кабель HDMI, Кабель питания, Инструкция по эксплуатации
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1, контрастная - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Размеры в упаковке, см
68х46х14
Вес, кг.
6

Описание товара Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09)

Эта серия сертифицирована в соответствии со стандартами ENERGY STAR, TCO и EPEAT, что свидетельствует о приверженности компании Acer защите окружающей среды. При изготовлении устройств используется 85% переработанного пластика и 5% пластика океанического происхождения, а их бумажная упаковка полностью пригодна для переработки.



Теги товара: 27", большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Особенности
Blue Light Filter
Комплектация
Кабель HDMI, Кабель питания, Инструкция по эксплуатации
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1, контрастная - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Развернуть
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Описание
Эта серия сертифицирована в соответствии со стандартами ENERGY STAR, TCO и EPEAT, что свидетельствует о приверженности компании Acer защите окружающей среды. При изготовлении устройств используется 85% переработанного пластика и 5% пластика океанического происхождения, а их бумажная упаковка полностью пригодна для переработки.


Теги товара: 27", большие, с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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