Magellan, Impending Ascension (coloured) (0889466349317) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Magellan, Impending Ascension (coloured) (0889466349317) виниловая пластинка
Impending Ascension - второй студийный альбом группы Magellan, выпущенный в 1993 году. Он содержит семь треков, написанных и спродюсированных Трентом Гарднером, основателем и лидером группы. В записи также приняли участие брат Трента Уэйн Гарднер (гитара, вокал), Хэл Спрингфэлоу Имбри (бас, вокал) и Доан Пэрри из Jethro Tull (ударные на одном треке). Лимитированное переиздание представлено на прозрачно-фиолетовом виниле. Magellan - американская прогрессив-рок/метал-группа, основанная братьями Трентом и Уэйном Гарднерами в 1985 году. В записи альбомов группы участвовали известные приглашённые музыканты, такие как Иэн Андерсон (Jethro Tull), барабанщик Джоуи Франко(Twisted Sister) и басист Тони Левин (ex- King Crimson, Liquid Tension Experimen). Magellan выпустилb семь студийных альбомов, на которых сочетала тяжелые риффы, сложные аранжировки и социально-политические тексты. В 2016 прекратили свою деятельность после смерти братьев Гарднер.
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