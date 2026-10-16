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SSD Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB (AP512GAS2280Q4U-1) купить в Москве
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Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB (AP512GAS2280Q4U-1)

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Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB (AP512GAS2280Q4U-1) - фото 2
Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB (AP512GAS2280Q4U-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Энергопотребление, Вт
9.7
  • Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB (AP512GAS2280Q4U-1) - фото 1
  • Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB (AP512GAS2280Q4U-1) - фото 2
  • Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB (AP512GAS2280Q4U-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 610 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625400
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB (AP512GAS2280Q4U-1)
9 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Время наработки на отказ, час
1600000
Энергопотребление, Вт
9.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB (AP512GAS2280Q4U-1)

SSD M.2 накопитель Apacer AS2280Q4U [AP480GAS2280P4-1] с объемом 512 ГБ – оснащение для производительных игровых и универсальных компьютеров. Устройство соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Модель совместима почти с любыми материнскими платами стационарных ПК, консолями PS5 и многими ноутбуками. Накопитель защищен от перегрева и падения производительности комплектным алюминиевым радиатором. Для обмена данными используется высокоскоростной интерфейс PCIe 4.0 x4. Надежность устройства выражена средним временем наработки на отказ 1600000 ч. SSD M.2 накопитель Apacer AS2280Q4U [AP480GAS2280P4-1] обеспечивает скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с. Соответствующий показатель для записи составляет 3000 МБ/с. Характеристики накопителя гарантируют высокую скорость выполнения файловых операций в любых играх, программах и операционных системах. Максимальный ресурс записи модели равен 350 ТБ. Это хороший показатель для SSD рассматриваемого объема. Накопитель рассчитан на частую переустановку программного обеспечения и регулярное резервное копирование данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB (AP512GAS2280Q4U-1)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Время наработки на отказ, час
1600000
Энергопотребление, Вт
9.7
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель Apacer AS2280Q4U [AP480GAS2280P4-1] с объемом 512 ГБ – оснащение для производительных игровых и универсальных компьютеров. Устройство соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Модель совместима почти с любыми материнскими платами стационарных ПК, консолями PS5 и многими ноутбуками. Накопитель защищен от перегрева и падения производительности комплектным алюминиевым радиатором. Для обмена данными используется высокоскоростной интерфейс PCIe 4.0 x4. Надежность устройства выражена средним временем наработки на отказ 1600000 ч. SSD M.2 накопитель Apacer AS2280Q4U [AP480GAS2280P4-1] обеспечивает скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с. Соответствующий показатель для записи составляет 3000 МБ/с. Характеристики накопителя гарантируют высокую скорость выполнения файловых операций в любых играх, программах и операционных системах. Максимальный ресурс записи модели равен 350 ТБ. Это хороший показатель для SSD рассматриваемого объема. Накопитель рассчитан на частую переустановку программного обеспечения и регулярное резервное копирование данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB (AP512GAS2280Q4U-1) - по цене 9610 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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