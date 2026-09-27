Накопитель SSD KingSpec 512Gb M.2 (XF-512 2280)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586854
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
512
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
20
Описание товара Накопитель SSD KingSpec 512Gb M.2 (XF-512 2280)
SSD M.2 накопитель KingSpec серии XF подходит для модернизации настольных компьютеров, ноутбуков, ультрабуков. Контроллер с поддержкой технологии NVME интерфейс PCI-E 4.0 x4 обеспечивают высокие показатели быстродействия при выполнении различных команд. Скорость последовательного чтения составляет в пределах 4800 Мбайт/сек, а скорость записи достигает 4500 Мбайт/сек.
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SSD M.2 накопитель KingSpec серии XF подходит для модернизации настольных компьютеров, ноутбуков, ультрабуков. Контроллер с поддержкой технологии NVME интерфейс PCI-E 4.0 x4 обеспечивают высокие показатели быстродействия при выполнении различных команд. Скорость последовательного чтения составляет в пределах 4800 Мбайт/сек, а скорость записи достигает 4500 Мбайт/сек.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD KingSpec 512Gb M.2 (XF-512 2280) - купить по цене 6450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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