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Столешница 120 см AM.PM Func M8FST1201WG белый купить с доставкой в Москве
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Столешница 120 см AM.PM Func M8FST1201WG белый

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Столешница 120 см AM.PM Func M8FST1201WG белый - фото 1
Столешница 120 см AM.PM Func M8FST1201WG белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
  • Столешница 120 см AM.PM Func M8FST1201WG белый - фото 1
  • Столешница 120 см AM.PM Func M8FST1201WG белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
8 690 руб.  9 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624186
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Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
столешница, упаковка
Ориентация
универсальная
Покрытие боковин
эмаль
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.55х0.07
Вес, кг.
10.7

Описание товара Столешница 120 см AM.PM Func M8FST1201WG белый

Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Использование столешницы дает возможность устанавливать на мебель Func накладные раковины из той же коллекции. Столешницы представлены в четырех дизайнерских оттенках: белый глянец белый матовый дуб крафт черный матовый. Могут устанавливаться на базу любого цвета в соответствующем размере. Столешница с накладной раковиной придаст ванной комнате эксклюзивный внешний вид а так же повысит комфорт от использования за счет дополнительных мест хранения.

Отзывы о товаре Столешница 120 см AM.PM Func M8FST1201WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
столешница, упаковка
Ориентация
универсальная
Покрытие боковин
эмаль
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Использование столешницы дает возможность устанавливать на мебель Func накладные раковины из той же коллекции. Столешницы представлены в четырех дизайнерских оттенках: белый глянец белый матовый дуб крафт черный матовый. Могут устанавливаться на базу любого цвета в соответствующем размере. Столешница с накладной раковиной придаст ванной комнате эксклюзивный внешний вид а так же повысит комфорт от использования за счет дополнительных мест хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Столешница 120 см AM.PM Func M8FST1201WG белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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