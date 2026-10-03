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Раковина накладная 56см AM.PM Func M8FWCC20561WG белая купить с доставкой в Москве
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Раковина накладная 56см AM.PM Func M8FWCC20561WG белая

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Раковина накладная Am.Pm Func 56 см M8FWCC20561WG белая глянцевая - фото 1
Раковина накладная Am.Pm Func 56 см M8FWCC20561WG белая глянцевая - фото 2
Раковина накладная Am.Pm Func 56 см M8FWCC20561WG белая глянцевая - фото 3
Раковина накладная Am.Pm Func 56 см M8FWCC20561WG белая глянцевая - фото 4
Раковина накладная Am.Pm Func 56 см M8FWCC20561WG белая глянцевая - фото 5
Раковина накладная Am.Pm Func 56 см M8FWCC20561WG белая глянцевая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина накладная Am.Pm Func 56 см M8FWCC20561WG белая глянцевая - фото 1
  • Раковина накладная Am.Pm Func 56 см M8FWCC20561WG белая глянцевая - фото 2
  • Раковина накладная Am.Pm Func 56 см M8FWCC20561WG белая глянцевая - фото 3
  • Раковина накладная Am.Pm Func 56 см M8FWCC20561WG белая глянцевая - фото 4
  • Раковина накладная Am.Pm Func 56 см M8FWCC20561WG белая глянцевая - фото 5
  • Раковина накладная Am.Pm Func 56 см M8FWCC20561WG белая глянцевая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб. 
Начислим 696 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624160
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Раковина накладная 56см AM.PM Func M8FWCC20561WG белая
11 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Размеры в упаковке, см
59х48х18
Вес, кг.
14

Описание товара Раковина накладная 56см AM.PM Func M8FWCC20561WG белая

Современный минималистичный дизайн и совершенство форм в новой накладной раковине от AM PM Дизайн раковины разработан собственной дизайн-студией AM PM Design в Германии. Подходит для монтажа со смесителем стандартной высоты. Эргономичная форма продукта оставит дополнительное место на столешнице для хранения необходимых аксессуаров. Тщательно продуманная форма раковины исключает пролив воды за край сохраняя чистоту столешницы и сокращая время на уборку. Раковина изготовлена из стекловидного фарфора самого гигиеничного и влагостойкого материала. Донный клапан приобретается отдельно

Отзывы о товаре Раковина накладная 56см AM.PM Func M8FWCC20561WG белая




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Описание
Современный минималистичный дизайн и совершенство форм в новой накладной раковине от AM PM Дизайн раковины разработан собственной дизайн-студией AM PM Design в Германии. Подходит для монтажа со смесителем стандартной высоты. Эргономичная форма продукта оставит дополнительное место на столешнице для хранения необходимых аксессуаров. Тщательно продуманная форма раковины исключает пролив воды за край сохраняя чистоту столешницы и сокращая время на уборку. Раковина изготовлена из стекловидного фарфора самого гигиеничного и влагостойкого материала. Донный клапан приобретается отдельно
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина накладная 56см AM.PM Func M8FWCC20561WG белая - по цене 11590 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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