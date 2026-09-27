Top.Mail.Ru
Раковина мебельная 120см AM.PM Func M8FWPC1200WM белая купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Раковина мебельная 120см AM.PM Func M8FWPC1200WM белая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Раковина мебельная Am.Pm Func 120 см M8FWPC1200WM белая матовая - фото 1
Раковина мебельная Am.Pm Func 120 см M8FWPC1200WM белая матовая - фото 2
Раковина мебельная Am.Pm Func 120 см M8FWPC1200WM белая матовая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина мебельная Am.Pm Func 120 см M8FWPC1200WM белая матовая - фото 1
  • Раковина мебельная Am.Pm Func 120 см M8FWPC1200WM белая матовая - фото 2
  • Раковина мебельная Am.Pm Func 120 см M8FWPC1200WM белая матовая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
33 890 руб.  36 540 руб. 
Начислим 2034 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624149
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Раковина мебельная 120см AM.PM Func M8FWPC1200WM белая
33 890 руб. -7%
36 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.54х0.21
Вес, кг.
25.8

Описание товара Раковина мебельная 120см AM.PM Func M8FWPC1200WM белая

Уникальная раковина интегрированная со столешницей. Дизайн разработки Design3 (Германия). Раковины выполнена из литьевого мрамора. Матовая поверхность раковины придает интерьеру ощущение уюта и комфорта. Бортик по контуру чаши и база под смеситель в виде острова - защищают от пролива воды.

Отзывы о товаре Раковина мебельная 120см AM.PM Func M8FWPC1200WM белая




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Страна производитель
Китай
Описание
Уникальная раковина интегрированная со столешницей. Дизайн разработки Design3 (Германия). Раковины выполнена из литьевого мрамора. Матовая поверхность раковины придает интерьеру ощущение уюта и комфорта. Бортик по контуру чаши и база под смеситель в виде острова - защищают от пролива воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина мебельная 120см AM.PM Func M8FWPC1200WM белая - данный товар вы можете купить по цене 33890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...