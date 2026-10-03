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Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром купить с доставкой в Москве
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Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром

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Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром - фото 1
Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром - фото 2
Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром - фото 3
Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром - фото 4
Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром - фото 5
Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром - фото 6
Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
  • Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром - фото 1
  • Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром - фото 2
  • Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром - фото 3
  • Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром - фото 4
  • Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром - фото 5
  • Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром - фото 6
  • Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
12 790 руб.  13 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624146
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Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
61х24х6
Вес, кг.
1.42

Описание товара Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Форма аксессуаров Func повторяет линии других продуктов коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Продукт выполнен из сплава металлов с устойчивым к повреждениям хромированным покрытием. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте вы найдете все необходимые для установки крепления.

Отзывы о товаре Полка для полотенец AM.PM Func A8F37700 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Форма аксессуаров Func повторяет линии других продуктов коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Продукт выполнен из сплава металлов с устойчивым к повреждениям хромированным покрытием. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте вы найдете все необходимые для установки крепления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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