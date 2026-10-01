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Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G) купить с доставкой в Москве
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Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G)

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Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G) - фото 1
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G) - фото 2
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G) - фото 3
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G) - фото 4
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB
Цвет корпуса
серебристый
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G) - фото 1
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G) - фото 2
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G) - фото 3
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G) - фото 4
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 619550
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G)
3 620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB
Цвет корпуса
серебристый
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD+R DL
6 х
Скорость записи DVD-R DL
6x
Ширина, см
13.55
Высота, см
1.39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х5
Вес, г.
400

Описание товара Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G)

Внешний оптический привод ASUS SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G USB Type-CУльтратонкий внешний записывающий DVD-привод ASUS ZenDrive U8M: интерфейс USB-C, совместимость с Windows и Mac OS, поддержка носителей M-Disc, средства резервного копирования данных.Культовый дизайн: прочный корпус с отделкой из концентрических окружностей в стиле ZenИнтерфейс USB-C: удобное подключение к ноутбукам последнего поколения, в том числе серии ASUS ZenbookПоддержка долговечных носителей формата M-DiscУдобный программный интерфейс для записи дисков (в операционной системе Windows)Функция шифрования: защита данных на записываемых оптических дисках с помощью паролей и скрытых папок (в Windows)Приложение Nero BackItUp: легкая архивация любых файлов (в Windows OS)Совместимость с операционными системами Windows и Mac OS

Отзывы о товаре Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB
Цвет корпуса
серебристый
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Развернуть
Скорость записи DVD+R DL
6 х
Скорость записи DVD-R DL
6x
Ширина, см
13.55
Высота, см
1.39
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний оптический привод ASUS SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G USB Type-CУльтратонкий внешний записывающий DVD-привод ASUS ZenDrive U8M: интерфейс USB-C, совместимость с Windows и Mac OS, поддержка носителей M-Disc, средства резервного копирования данных.Культовый дизайн: прочный корпус с отделкой из концентрических окружностей в стиле ZenИнтерфейс USB-C: удобное подключение к ноутбукам последнего поколения, в том числе серии ASUS ZenbookПоддержка долговечных носителей формата M-DiscУдобный программный интерфейс для записи дисков (в операционной системе Windows)Функция шифрования: защита данных на записываемых оптических дисках с помощью паролей и скрытых папок (в Windows)Приложение Nero BackItUp: легкая архивация любых файлов (в Windows OS)Совместимость с операционными системами Windows и Mac OS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G) - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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