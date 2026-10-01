Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB
Цвет корпуса
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
Описание товара Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G)
Внешний оптический привод ASUS SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G USB Type-CУльтратонкий внешний записывающий DVD-привод ASUS ZenDrive U8M: интерфейс USB-C, совместимость с Windows и Mac OS, поддержка носителей M-Disc, средства резервного копирования данных.Культовый дизайн: прочный корпус с отделкой из концентрических окружностей в стиле ZenИнтерфейс USB-C: удобное подключение к ноутбукам последнего поколения, в том числе серии ASUS ZenbookПоддержка долговечных носителей формата M-DiscУдобный программный интерфейс для записи дисков (в операционной системе Windows)Функция шифрования: защита данных на записываемых оптических дисках с помощью паролей и скрытых папок (в Windows)Приложение Nero BackItUp: легкая архивация любых файлов (в Windows OS)Совместимость с операционными системами Windows и Mac OS
Внешний оптический привод ASUS SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G USB Type-CУльтратонкий внешний записывающий DVD-привод ASUS ZenDrive U8M: интерфейс USB-C, совместимость с Windows и Mac OS, поддержка носителей M-Disc, средства резервного копирования данных.Культовый дизайн: прочный корпус с отделкой из концентрических окружностей в стиле ZenИнтерфейс USB-C: удобное подключение к ноутбукам последнего поколения, в том числе серии ASUS ZenbookПоддержка долговечных носителей формата M-DiscУдобный программный интерфейс для записи дисков (в операционной системе Windows)Функция шифрования: защита данных на записываемых оптических дисках с помощью паролей и скрытых папок (в Windows)Приложение Nero BackItUp: легкая архивация любых файлов (в Windows OS)Совместимость с операционными системами Windows и Mac OS
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/SIL/G/AS/P2G) - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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