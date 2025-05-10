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Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB купить с доставкой в Москве
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Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB

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Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB - фото 1
Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB - фото 2
Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
серебристый
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB - фото 1
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB - фото 2
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 148890
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
серебристый
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD-RW
6x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа BD
нет
Время доступа CD
160
Время доступа DVD
160
Размер буфера, Мб
1
Ширина, см
14.3
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х7
Вес, г.
610

Описание товара Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB

Ультрасовременный внешний привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U может похвастаться стильным минималистским дизайном корпуса, выполненным в благородном серебристом цвете. Представленное устройство изготовлено и разработано популярным брендом Asus, профиль которого – производство высококачественного мультимедийного оборудования приятного в использовании. Конструкция DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U предусматривает наличие лотка для загрузки дисков. Также модель поддерживает интерфейс USB. Представленный аппарат поддерживает такие распространенные ОС, как Mac OS X,Windows 7, Windows 8, Windows XP. Объем буфера устройства составляет 1 Мб. В комплектацию агрегата включены два DVD-диска M-Disc. Отличительной особенностью представленного внешнего привода выступает непревзойденная скорость чтения дисков самого разного типа. Более того, столь же высока и скорость записи данных на диск. Прибор станет отличным приобретением для тех, кто работает с информацией на таких носителях, как CD и DVD.

Видео:

Видеообзор на Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB

Видеообзор Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB



Теги товара: usb

Отзывы о товаре Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB

Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Валентина

Достоинства:


Комментарий:
Купила в надежде нормально смотреть старые диски на ноутбуке asus, но нет... Всё глючит так же как и на дёшевом дисководе. Зря потраченные деньги (( повелась на положительные отзывы.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный дисковод. Для моих задач подходит.



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
серебристый
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Развернуть
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD-RW
6x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа BD
нет
Время доступа CD
160
Время доступа DVD
160
Размер буфера, Мб
1
Ширина, см
14.3
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Описание
Ультрасовременный внешний привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U может похвастаться стильным минималистским дизайном корпуса, выполненным в благородном серебристом цвете. Представленное устройство изготовлено и разработано популярным брендом Asus, профиль которого – производство высококачественного мультимедийного оборудования приятного в использовании. Конструкция DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U предусматривает наличие лотка для загрузки дисков. Также модель поддерживает интерфейс USB. Представленный аппарат поддерживает такие распространенные ОС, как Mac OS X,Windows 7, Windows 8, Windows XP. Объем буфера устройства составляет 1 Мб. В комплектацию агрегата включены два DVD-диска M-Disc. Отличительной особенностью представленного внешнего привода выступает непревзойденная скорость чтения дисков самого разного типа. Более того, столь же высока и скорость записи данных на диск. Прибор станет отличным приобретением для тех, кто работает с информацией на таких носителях, как CD и DVD.

Видео:

Видеообзор на Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB

Видеообзор Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB



Теги товара: usb
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Валентина

Достоинства:


Комментарий:
Купила в надежде нормально смотреть старые диски на ноутбуке asus, но нет... Всё глючит так же как и на дёшевом дисководе. Зря потраченные деньги (( повелась на положительные отзывы.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный дисковод. Для моих задач подходит.


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