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Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 148890
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Описание товара Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB
Ультрасовременный внешний привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U может похвастаться стильным минималистским дизайном корпуса, выполненным в благородном серебристом цвете. Представленное устройство изготовлено и разработано популярным брендом Asus, профиль которого – производство высококачественного мультимедийного оборудования приятного в использовании. Конструкция DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U предусматривает наличие лотка для загрузки дисков. Также модель поддерживает интерфейс USB. Представленный аппарат поддерживает такие распространенные ОС, как Mac OS X,Windows 7, Windows 8, Windows XP. Объем буфера устройства составляет 1 Мб. В комплектацию агрегата включены два DVD-диска M-Disc. Отличительной особенностью представленного внешнего привода выступает непревзойденная скорость чтения дисков самого разного типа. Более того, столь же высока и скорость записи данных на диск. Прибор станет отличным приобретением для тех, кто работает с информацией на таких носителях, как CD и DVD.
Ультрасовременный внешний привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U может похвастаться стильным минималистским дизайном корпуса, выполненным в благородном серебристом цвете. Представленное устройство изготовлено и разработано популярным брендом Asus, профиль которого – производство высококачественного мультимедийного оборудования приятного в использовании. Конструкция DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U предусматривает наличие лотка для загрузки дисков. Также модель поддерживает интерфейс USB. Представленный аппарат поддерживает такие распространенные ОС, как Mac OS X,Windows 7, Windows 8, Windows XP. Объем буфера устройства составляет 1 Мб. В комплектацию агрегата включены два DVD-диска M-Disc. Отличительной особенностью представленного внешнего привода выступает непревзойденная скорость чтения дисков самого разного типа. Более того, столь же высока и скорость записи данных на диск. Прибор станет отличным приобретением для тех, кто работает с информацией на таких носителях, как CD и DVD.
Комментарий:
Купила в надежде нормально смотреть старые диски на ноутбуке asus, но нет... Всё глючит так же как и на дёшевом дисководе. Зря потраченные деньги (( повелась на положительные отзывы.
Источник: Яндекс Маркет
Сергей П.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный дисковод. Для моих задач подходит.
Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Привод DVD-RW Asus SDRW-08U7M-U USB
Достоинства:
Комментарий:
Купила в надежде нормально смотреть старые диски на ноутбуке asus, но нет... Всё глючит так же как и на дёшевом дисководе. Зря потраченные деньги (( повелась на положительные отзывы.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный дисковод. Для моих задач подходит.