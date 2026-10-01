Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9147X 1200Вт черный
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9147X 1200Вт черный
Погружной ручной блендер Braun Multiquick 9 MQ9147.X – это мощный кухонный помощник, который позволяет не только тщательно перемешивать ингредиенты молочных коктейлей и детских пюре из фруктов, но и готовить пышный крем для украшения тортов или превращать пармезан в крошку для посыпания пиццы. С помощью мини блендера вы сможете быстро и легко обрабатывать наиболее твёрдые продукты и разбивать плотные комки в тесте благодаря импульсному режиму, который активируется удерживанием соответствующей клавиши. Этот мультиблендер обладает мощностью 1200 Вт и имеет две скорости, которые можно выбирать с помощью кнопок на корпусе. Ручка прибора покрыта прорезиненным покрытием, обеспечивающим надёжный хват ладонью, что делает его использование очень удобным. Нож многофункционального кухонного блендера изготовлен из высоколегированной стали и снабжен дополнительным лезвием PowerBell Plus, что позволяет быстрее справляться с перемешиванием и измельчением ингредиентов. В наборе с маленьким блендером Браун поставляются: венчик для взбивания, большая чаша измельчитель, мини измельчитель, насадка для пюре и удобный мерный стакан. На дно 350-миллилитрового резервуара измельчителя надето противоскользящее кольцо, предотвращающее смещение устройства при работе на высоких оборотах, что обеспечивает безопасность использования. Все эти характеристики делают погружной миниблендер Braun Multiquick 9 идеальным выбором для тех, кто ищет многофункционального и удобного в использовании кухонного помощника.
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