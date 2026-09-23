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Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка

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Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 1
Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 2
Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 3
Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 4
Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 5
Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 6
Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 7
Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 8
Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 9
Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 10
Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 11
Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Massive Attack
Альбом (сингл)
Mezzanine
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 1
  • Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 2
  • Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 3
  • Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 4
  • Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 5
  • Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 6
  • Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 7
  • Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 8
  • Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 9
  • Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 10
  • Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 11
  • Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617265
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537540433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Massive Attack
Альбом (сингл)
Mezzanine
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Angel, Risingson, Teardrop, Inertia Creeps, Exchange, Dissolved Girl, Man Next Door, Black Milk, Mezzanine, Group Four, (Exchange)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Virgin 40
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка

Mezzanine — третий студийный альбом бристольского трио Massive Attack, вышедший в 1998 году. Один из самых успешных альбомов трип-хопа. Диск получил высокие оценки музыкальных критиков, а композиции с него вошли в саундтреки ко многим фильмам. Треки с альбома задолго до релиза на CD были выложены на официальном сайте группы. По примеру Massive Attack так же начали поступать и другие группы, например Radiohead (альбом In Rainbows). Другими группами впоследствии было создано множество каверов на композиции Mezzanine. Так, кавер-версии Angel можно услышать на альбоме Revolusongs группы Sepultura, на Plagiarism группы The Dillinger Escape Plan. В 2000 году журнал Q включил альбом в список ста величайших альбомов Британии всех времен. Также Mezzanine вошёл в 500 величайших альбомов по версии журнала Rolling Stone.

Отзывы о товаре Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537540433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Massive Attack
Альбом (сингл)
Mezzanine
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Angel, Risingson, Teardrop, Inertia Creeps, Exchange, Dissolved Girl, Man Next Door, Black Milk, Mezzanine, Group Four, (Exchange)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Virgin 40
Страна производитель
США
Описание
Mezzanine — третий студийный альбом бристольского трио Massive Attack, вышедший в 1998 году. Один из самых успешных альбомов трип-хопа. Диск получил высокие оценки музыкальных критиков, а композиции с него вошли в саундтреки ко многим фильмам. Треки с альбома задолго до релиза на CD были выложены на официальном сайте группы. По примеру Massive Attack так же начали поступать и другие группы, например Radiohead (альбом In Rainbows). Другими группами впоследствии было создано множество каверов на композиции Mezzanine. Так, кавер-версии Angel можно услышать на альбоме Revolusongs группы Sepultura, на Plagiarism группы The Dillinger Escape Plan. В 2000 году журнал Q включил альбом в список ста величайших альбомов Британии всех времен. Также Mezzanine вошёл в 500 величайших альбомов по версии журнала Rolling Stone.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Massive Attack - Mezzanine (0602537540433) виниловая пластинка - по цене 5570 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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