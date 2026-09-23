Top.Mail.Ru
Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 1
Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 2
Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 3
Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 4
Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 5
Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 6
Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 7
Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 8
Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 9
Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 10
Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 11
Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 12
Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 1
  • Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 2
  • Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 3
  • Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 4
  • Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 5
  • Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 6
  • Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 7
  • Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 8
  • Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 9
  • Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 10
  • Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 11
  • Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 12
  • Виниловая пластинка Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615786
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) виниловая пластинка

Своими релизами на Plug Research и Warp музыкант Flying Lotus сотворил новую смесь из атмосферной электроники пришедшейся по нраву и юным любителям дабстепа и тем, кому нравится Portishead. Хотя это не Dabrye и не Prefuse, а что-то между ними. И его музыка гораздо большее, чем просто инструментальный или глитч хип-хоп. Что не говори, а лейбл WARP “держит нос по ветру” и при постоянном интересе к новым именам всё же находит интересную для издания музыку, не идя по проторенным дорожкам и легкими путями. Steven Ellison (он же Flying Lotus) - хип-хоп битмейкер, дебютировавший в 2006 на американском Plug Research, известном своими широкопрофильными пристрастиями в поиске свежих взглядов на электронику, также как и сотрудничеством с очень маститыми продюсерами электронного звука. Получаса изданной музыки ему хватило, чтобы заинтересовать незнающих. Темнокожий житель Лос-Анжелеса совсем не первый чисто хип-хоповый артист из получавших прописку на легендарном лэйбле - быстро вспоминается и Anti-pop Consortium + Beans, и работы того же Prefuse 73, но в данном случае интересен и тот момент, что Flying Lotus записывает инструментальные композиции, больше похожие на зарисовки, не прибегая к вокальным партиям.

Отзывы о товаре Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Своими релизами на Plug Research и Warp музыкант Flying Lotus сотворил новую смесь из атмосферной электроники пришедшейся по нраву и юным любителям дабстепа и тем, кому нравится Portishead. Хотя это не Dabrye и не Prefuse, а что-то между ними. И его музыка гораздо большее, чем просто инструментальный или глитч хип-хоп. Что не говори, а лейбл WARP “держит нос по ветру” и при постоянном интересе к новым именам всё же находит интересную для издания музыку, не идя по проторенным дорожкам и легкими путями. Steven Ellison (он же Flying Lotus) - хип-хоп битмейкер, дебютировавший в 2006 на американском Plug Research, известном своими широкопрофильными пристрастиями в поиске свежих взглядов на электронику, также как и сотрудничеством с очень маститыми продюсерами электронного звука. Получаса изданной музыки ему хватило, чтобы заинтересовать незнающих. Темнокожий житель Лос-Анжелеса совсем не первый чисто хип-хоповый артист из получавших прописку на легендарном лэйбле - быстро вспоминается и Anti-pop Consortium + Beans, и работы того же Prefuse 73, но в данном случае интересен и тот момент, что Flying Lotus записывает инструментальные композиции, больше похожие на зарисовки, не прибегая к вокальным партиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Flying Lotus, Los Angeles (0801061016517) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...