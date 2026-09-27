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Адаптер UGREEN AV161 (80154) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый космос купить с доставкой в Москве
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Адаптер UGREEN AV161 (80154) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый космос

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Адаптер UGREEN AV161 (80154) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый космос - фото 1
Адаптер UGREEN AV161 (80154) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый космос - фото 2
Адаптер UGREEN AV161 (80154) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый космос - фото 3
Адаптер UGREEN AV161 (80154) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый космос - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер UGREEN AV161 (80154) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый космос - фото 1
  • Адаптер UGREEN AV161 (80154) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый космос - фото 2
  • Адаптер UGREEN AV161 (80154) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый космос - фото 3
  • Адаптер UGREEN AV161 (80154) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый космос - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614352
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
50

Описание товара Адаптер UGREEN AV161 (80154) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый космос

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель Ugreen AV161 (80154) USB-C (male) to 3.5mm (female) Cable Aluminum Shell With Braided. Аудиоадаптер специально разработан для подключения смартфона Type-C, который не имеет 3.5-мм разъема AUX. С помощью этого аудиоконвертера вы можете продолжать использовать имеющиеся у вас наушники.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN AV161 (80154) Type C Male To 3.5mm Audio Adapter серый космос




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель Ugreen AV161 (80154) USB-C (male) to 3.5mm (female) Cable Aluminum Shell With Braided. Аудиоадаптер специально разработан для подключения смартфона Type-C, который не имеет 3.5-мм разъема AUX. С помощью этого аудиоконвертера вы можете продолжать использовать имеющиеся у вас наушники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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