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Конвертер UGREEN MD112 (40360) Mini DP to HDMI Female Converter 4K. черный купить с доставкой в Москве
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Конвертер UGREEN MD112 (40360) Mini DP to HDMI Female Converter 4K. черный

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Конвертер UGREEN MD112 (40360) Mini DP to HDMI Female Converter 4K. черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвертер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614711
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Конвертер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х6х2
Вес, г.
140

Описание товара Конвертер UGREEN MD112 (40360) Mini DP to HDMI Female Converter 4K. черный

Конвертер UGREEN MD112 (40360) Mini DP to HDMI Female Converter 4K. Цвет: черный

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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Конвертер
Страна производитель
Китай
Описание
Конвертер UGREEN MD112 (40360) Mini DP to HDMI Female Converter 4K. Цвет: черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвертер UGREEN MD112 (40360) Mini DP to HDMI Female Converter 4K. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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