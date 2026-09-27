Смеситель для раковины Damixa Merkur 400250000 хром
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины Damixa Merkur 400250000 хром
Лаконичный дизайн коллекции Merkur находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Несмотря на минималистичный дизайн, смеситель поражает своей эргономичностью и разнообразием функций. Смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с накладной раковиной. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa - аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
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