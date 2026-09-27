Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
1 350 руб.
3 145
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605567
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Описание товара Подводная лодка с торпедами (подарочная коробка) 357/3
Игрушка от бренда Нордпласт Подводная лодка с торпедами 357/3 несомненно понравится вашему ребенку. Похожа на настоящий военный корабль. Высокая степень деталировки, прообразом игрушки послужили реальные субмарины ВМФ России. Стреляет торпедами. С помощью мишеней, входящих в комплект, можно устраивать настоящие баталии на полу или в ванной. Лодка не только прекрасно держится на воде, но и отлично передвигается по суше с помощью двух пар удобных колес! Игрушка оборудована открывающимся отсеком, где хранятся мишени и торпеды. Крышка торпедных аппаратов открывается и превращается в прицел, перископ поднимается, как у настоящей подводной лодки.
Игрушка от бренда Нордпласт Подводная лодка с торпедами 357/3 несомненно понравится вашему ребенку. Похожа на настоящий военный корабль. Высокая степень деталировки, прообразом игрушки послужили реальные субмарины ВМФ России. Стреляет торпедами. С помощью мишеней, входящих в комплект, можно устраивать настоящие баталии на полу или в ванной. Лодка не только прекрасно держится на воде, но и отлично передвигается по суше с помощью двух пар удобных колес! Игрушка оборудована открывающимся отсеком, где хранятся мишени и торпеды. Крышка торпедных аппаратов открывается и превращается в прицел, перископ поднимается, как у настоящей подводной лодки.
Подводная лодка с торпедами (подарочная коробка) 357/3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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