Полицейская машина микроавтобус (свет,звук) в коробке инерционная;открываются двери;звуки сирены,мотора WY590B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%830 руб. 1 428 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399393
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
машинка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х12
Вес, г.
500
Описание товара Полицейская машина микроавтобус (свет,звук) в коробке инерционная;открываются двери;звуки сирены,мотора WY590B
Масштабная игрушечная модель автомобиля полиции оборудована инерционным механизмом. Благодаря этому стоит только, не отрывая от земли, откатить ее назад, и она самостоятельно поедет вперед, преодолевая на своем пути небольшие препятствия. У автомобиля также загораются фары, и раздаются звуки полицейской сирены. Работает полицейская машинка от батареек.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
машинка, упаковка
Страна производитель
Китай
Масштабная игрушечная модель автомобиля полиции оборудована инерционным механизмом. Благодаря этому стоит только, не отрывая от земли, откатить ее назад, и она самостоятельно поедет вперед, преодолевая на своем пути небольшие препятствия. У автомобиля также загораются фары, и раздаются звуки полицейской сирены. Работает полицейская машинка от батареек.
Полицейская машина микроавтобус (свет,звук) в коробке инерционная;открываются двери;звуки сирены,мотора WY590B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полицейская машина микроавтобус (свет,звук) в коробке инерционная;открываются двери;звуки сирены,мотора WY590B