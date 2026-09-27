Накопитель SSDк Apacer M.2 PCI-E 2TB (AP2TBAS2280P4UPRO-1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1500
Энергопотребление
4.12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605000
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1500
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
4.12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSDк Apacer M.2 PCI-E 2TB (AP2TBAS2280P4UPRO-1)
SSD накопитель Apacer AS2280P4U Pro объемом 2 Тб представляет собой оптимальный выбор для пользователей, желающих значительно повысить производительность своего ноутбука или настольного компьютера. Устройство обеспечивает высокую скорость доступа к данным и потребляет минимальное количество энергии.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
3000
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
1500
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
4.12
Страна производитель
Китай
SSD накопитель Apacer AS2280P4U Pro объемом 2 Тб представляет собой оптимальный выбор для пользователей, желающих значительно повысить производительность своего ноутбука или настольного компьютера. Устройство обеспечивает высокую скорость доступа к данным и потребляет минимальное количество энергии.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ
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Накопитель SSDк Apacer M.2 PCI-E 2TB (AP2TBAS2280P4UPRO-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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