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Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий купить с доставкой в Москве
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Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий

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Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий - фото 1
Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий - фото 2
Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий - фото 3
Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий - фото 4
Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий - фото 5
Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий - фото 1
  • Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий - фото 2
  • Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий - фото 3
  • Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий - фото 4
  • Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий - фото 5
  • Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
1 030 руб.  1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596589
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Характеристики

Бренд
Portcase
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х5
Вес, г.
345

Описание товара Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий

Представленная вашему вниманию сумка создана компанией Portcase и позволит надёжно защитить ваш ноутбук от повреждений и облегчит его переноску. Сумка Portcase изготовлена из качественных тканевых материалов отличающихся высокой прочностью. Материал, использованный при изготовлении сумки - полиэстер. Сумка имеет достаточно большие размеры, что позволяет переносить в ней ноутбуки с диагональю до 14 дюймов. Сумка Portcase оснащена ручками для переноски и плечевым ремнём. Материал: полиэстер. Всё это несомненно позволит вам более удобно переносить ваш ноутбук и сделает его в полной мере мобильным устройством. Внутри сумки предусмотрены места для хранения ноутбука, зарядного устройства, письменных принадлежностей и документов. Сумка для ноутбука выглядит современной и стильной. Её интересный дизайн оценят многие. Благодаря чему она с успехом может выполнить роль модного аксессуара способного подчеркнуть стиль владельца. Прочность, интересный дизайн, удобство, комфорт. Всё это сумка для ноутбуков Portcase

Отзывы о товаре Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий




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Характеристики
Бренд
Portcase
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Представленная вашему вниманию сумка создана компанией Portcase и позволит надёжно защитить ваш ноутбук от повреждений и облегчит его переноску. Сумка Portcase изготовлена из качественных тканевых материалов отличающихся высокой прочностью. Материал, использованный при изготовлении сумки - полиэстер. Сумка имеет достаточно большие размеры, что позволяет переносить в ней ноутбуки с диагональю до 14 дюймов. Сумка Portcase оснащена ручками для переноски и плечевым ремнём. Материал: полиэстер. Всё это несомненно позволит вам более удобно переносить ваш ноутбук и сделает его в полной мере мобильным устройством. Внутри сумки предусмотрены места для хранения ноутбука, зарядного устройства, письменных принадлежностей и документов. Сумка для ноутбука выглядит современной и стильной. Её интересный дизайн оценят многие. Благодаря чему она с успехом может выполнить роль модного аксессуара способного подчеркнуть стиль владельца. Прочность, интересный дизайн, удобство, комфорт. Всё это сумка для ноутбуков Portcase
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Отзывы


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