Описание товара Электрическая варочная панель Weissgauff HV 641 BS черная

Варочная панель с двухконтурной зоной нагрева, исполненная в черной стеклокерамике Vitro Ceramic Glass. Двухконтурная зона расширения в передней левой конфорке, позволяющая адаптировать область нагрева как под крупную сковороду, так и под небольшую кастрюлю. Сенсорное управление One Touch, оперативно реагирующее на ваши прикосновения с первого раза, даже в том случае, если руки холодные или влажные. Блок управления-слайдер, позволяющий всего в одно касание выставить необходимый вам уровень нагрева любой из конфорок и делающий процесс управления панелью значительно более быстрым и легким. 9 уровней мощности - с ними вы сможете подобрать подходящую температуру для приготовления практически любого блюда. Таймер до 99 минут дает вам возможность запрограммировать время выключения любой конфорки, с точностью до минуты Максимальная мощность подключения 6600 Вт - делает данную модель по-настоящему мощной, позволяя вам готовить на всех четырёх конфорках одновременно, без потерь эффективности каждой рабочей зоны. Защитное автоотключение - это дополнительный уровень безопасности, который гарантирует высокую степень защиты для вас и вашего дома, обеспечивая самостоятельное отключение конфорки. Индикация остаточного тепла, сообщающая вам о том, когда прикасаться к конфорке уже безопасно, а когда - еще нет, ведь в течение некоторого времени после выключения, поверхность варочной панели все еще может оставаться горячей. Блокировка от детей, благодаря которой вы всегда сможете избежать ненужных нажатий на элементы управления, например, во время уборки варочной панели или, чтобы предотвратить её незапланированное включение детьми. Диаметры рабочих зон 16,5 см (2 конфорки), 13,8/23 см (двухконтурная зона) и 20 см - делают удобной работу как с посудой малого размера, так и с по-настоящему крупными кастрюлями и сковородами.