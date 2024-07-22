Монитор Asus 27" Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 27" Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370)
Монитор Asus представляет собой идеальное сочетание качества изображения и функциональности. Оснащенный 27-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей и соотношением сторон 16:9, этот монитор обеспечивает четкое и яркое изображение. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что делает его отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Частота обновления 75 Гц и время отклика 5 мс делают этот монитор подходящим для динамичных сцен и игр, обеспечивая гладкое изображение без размытия. Присутствие USB-концентратора расширяет возможности подключения и упрощает организацию рабочего пространства. Дополнительно монитор оборудован встроенными динамиками, что позволяет наслаждаться аудио без необходимости подключения внешних акустических систем. Вес с подставкой составляет 6,8 кг, что делает его достаточно устойчивым на рабочем столе. Стандарт крепления VESA 100x100 позволяет легко устанавливать монитор на стену или крепежную стойку, что может быть удобно для экономии рабочего пространства. Этот монитор от Asus представляет собой превосходное сочетание технологий и характеристик для широкого спектра задач.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер) высота регулируется, картинка приятная, яркая, всё замечательно
Отзывы о товаре Монитор Asus 27" Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370)
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер) высота регулируется, картинка приятная, яркая, всё замечательно