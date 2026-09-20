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Конструктор "Спортивный автомобиль" Blue Knight на РУ купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Спортивный автомобиль" Blue Knight на РУ

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Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 1
Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 2
Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 3
Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 4
Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 5
Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 6
Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 7
Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 8
Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 9
Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 1
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 2
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 3
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 4
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 5
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 6
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 7
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 8
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 9
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Blue Knight на РУ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
1 140 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577811
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
детали конструктора, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х6
Вес, г.
583

Описание товара Конструктор "Спортивный автомобиль" Blue Knight на РУ

Конструктор Double Egle Спортивный автомобиль Blue Knight C51077W развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Яркие и интересные конструкторы из серии CaDa Technic прекрасно подходят для интересной и веселой игры. Конструкторы подарят ребенку массу удовольствия, помогут развить мелкую моторику, творческие способности и логическое мышление. Детский конструктор CaDa Technic С51077W представляет собой набор для постройки машинки Ford Mustang на радиоуправлении и содержит 325 деталей! Помимо деталей корпуса, в комплект входят колеса с покрышками из мягкой резины, электродвигатель, плата управления! Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры. Данный конструктор имеет возможность программирования движения через мобильное устройство, с мобильным устройством машинка связывается с помощью Bluetooth. Приобретаются отдельно батарейки 3xАА для машины и 2xААА для пульта управления.

Отзывы о товаре Конструктор "Спортивный автомобиль" Blue Knight на РУ




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Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
детали конструктора, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Double Egle Спортивный автомобиль Blue Knight C51077W развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Яркие и интересные конструкторы из серии CaDa Technic прекрасно подходят для интересной и веселой игры. Конструкторы подарят ребенку массу удовольствия, помогут развить мелкую моторику, творческие способности и логическое мышление. Детский конструктор CaDa Technic С51077W представляет собой набор для постройки машинки Ford Mustang на радиоуправлении и содержит 325 деталей! Помимо деталей корпуса, в комплект входят колеса с покрышками из мягкой резины, электродвигатель, плата управления! Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры. Данный конструктор имеет возможность программирования движения через мобильное устройство, с мобильным устройством машинка связывается с помощью Bluetooth. Приобретаются отдельно батарейки 3xАА для машины и 2xААА для пульта управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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