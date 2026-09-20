Описание товара Память оперативная DDR4 ExeGate Value 8Gb 2400MHz pc-19200 (EX283085RUS)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти является отличным выбором для базового апгрейда или сборки недорогого офисного, домашнего или мультимедийного компьютера. Он оптимально подходит для повседневных задач: работы с документами, просмотра веб-страниц с множеством вкладок, использования легких приложений и нетребовательных игр. Если вам нужна надежная и доступная память для замены вышедшей из строя планки или для небольшого увеличения отзывчивости системы без серьезных вложений, этот вариант будет правильным решением.

Для профессиональных задач вроде монтажа видео, 3D-рендеринга или современных игр на высоких настройках одного модуля объёмом 8 ГБ будет недостаточно, и потребуется комплект из двух или более планок. Однако как стартовый или резервный вариант этот модуль эффективно закрывает потребности в стабильной работе системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который пришел на смену устаревающему DDR3. Это означает более высокую эффективную частоту и немного сниженное рабочее напряжение, что в целом дает прирост производительности и энергоэффективности. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому устанавливать её можно только в материнскую плату с соответствующими разъемами.

Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен для классических настольных компьютеров. Для компактных систем, моноблоков и ноутбуков используются планки формата SO-DIMM, которые значительно меньше, и они не подойдут для вашего ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что на сегодняшний день считается базовым стандартом для комфортной работы. Этого достаточно для операционной системы и нескольких приложений одновременно. Частота работы памяти равна 2400 МГц, что соответствует стандартной для многих базовых комплектов DDR4 и обеспечивает пропускную способность (PC-19200).

В реальных сценариях такая частота обеспечит стабильную и плавную работу системы в офисных и веб-задачах. Для игр и профессиональных приложений более высокие частоты (от 3200 МГц) могут дать заметный прирост производительности, особенно в связке с современными процессорами, но для повседневного использования разница будет минимальна.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля, включая важнейшую латентность CL, соответствуют стандартным заводским настройкам для частоты 2400 МГц. Вместе с рабочим напряжением 1.2 В они обеспечивают стабильность и низкое тепловыделение. Модуль предназначен для работы на заявленных характеристиках по умолчанию (JEDEC), без поддержки продвинутых профилей автоматического разгона, таких как XMP или EXPO.

Это означает, что планка будет работать на частоте 2400 МГц в любой совместимой материнской плате, поддерживающей этот стандарт, без необходимости заходить в BIOS для активации каких-либо профилей. Она не рассчитана на ручной разгон, что идеально для пользователей, ценящих простоту и надежность.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Это процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также AMD Ryzen и соответствующие им материнские платы на чипсетах A320, B350, B450, X370, X470 для AM4 и более новых платформах. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а не для DDR3 или DDR5.

Поскольку память работает на стандартной частоте 2400 МГц, её поддержка гарантирована практически всеми современными платами. Однако для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, рекомендуется устанавливать два одинаковых модуля в правильные слоты, обычно помеченные одним цветом.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в лаконичном дизайне серии Value и не оснащена дополнительными радиаторами охлаждения. Это вполне оправдано для модуля с невысокой частотой 2400 МГц и стандартным напряжением, которые не приводят к существенному нагреву. Отсутствие массивного радиатора делает планку компактной и исключает любые потенциальные конфликты с установленным процессорным кулером, даже самым крупным.

Подсветка (RGB) на этой модели также отсутствует, что соответствует её позиционированию как доступного и практичного решения для тех, кто в первую очередь ценит надежность и функциональность, а не визуальные эффекты внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных системах крайне рекомендуется использовать память парами, активируя двухканальный режим работы. В этом режиме два модуля работают одновременно, удваивая эффективную пропускную способность к контроллеру памяти процессора, что делает систему заметно отзывчивее.

Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь докупать максимально идентичную планку (той же марки, объёма и частоты) для минимизации рисков нестабильной работы. Установка модулей должна производиться в симметричные слоты материнской платы, как правило, через один, что указано в руководстве к вашей плате.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это необходимость точного соответствия поколения памяти вашей материнской плате. Планка DDR4 не встанет в слот для DDR3. Также помните, что один модуль 8 ГБ в одноканальном режиме - это минимальная конфигурация для современной системы, и для игр или серьёзной многозадачности лучше сразу рассматривать комплект из двух планок (2x8 ГБ).

Модуль отлично подойдет для бюджетного апгрейда старого ПК на DDR4, для сборки простого офисного компьютера или в качестве замены вышедшей из строя планки. Если же ваша цель - высокая производительность в играх или рабочих приложениях, стоит обратить внимание на комплекты из двух модулей с более высокой частотой. Для гарантированной совместимости всегда сверяйте поддерживаемые типы памяти и максимальные частоты с официальной спецификацией вашей материнской платы.