Кошелек женский Piquadro Blue Square PD1515B2R/R красный натур.кожа
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портмоне и кошельки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%22 790 руб. 31 487 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 572348
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портмоне и кошельки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, кг.
1
Описание товара Кошелек женский Piquadro Blue Square PD1515B2R/R красный натур.кожа
Кошелек женский Piquadro Blue Square достаточно большой и вместительный и имеет горизонтальное размещение. Сделан он из 100% натуральной телячьей кожи. Имеется одно большое отделение для купюр и документов, разделенное на два внутренним кармашком-монетницей, закрывающимся молнией. В кошельке вы сможете собрать несколько банковских карточек и визиток. Кошелек обладает качественной фурнитурой и прекрасной отделкой, что являются фирменным знаком фирмы. Аксессуар не оставит равнодушной ценительницу стиля и комфорта. Он найдет свое место в сумочке статусной дамы.
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Кошелек женский Piquadro Blue Square достаточно большой и вместительный и имеет горизонтальное размещение. Сделан он из 100% натуральной телячьей кожи. Имеется одно большое отделение для купюр и документов, разделенное на два внутренним кармашком-монетницей, закрывающимся молнией. В кошельке вы сможете собрать несколько банковских карточек и визиток. Кошелек обладает качественной фурнитурой и прекрасной отделкой, что являются фирменным знаком фирмы. Аксессуар не оставит равнодушной ценительницу стиля и комфорта. Он найдет свое место в сумочке статусной дамы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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