Клатч мужской Piquadro Blue Square AC2141B2/N черный натур.кожа
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Характеристики
Тип товара
Портмоне и кошельки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%17 090 руб. 36 985 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 572398
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портмоне и кошельки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х10
Вес, г.
400
Описание товара Клатч мужской Piquadro Blue Square AC2141B2/N черный натур.кожа
Кожаная барсетка из самой популярной коллекции Piquadro Blue Square. Изготовлена из гладкой телячьей, полуанилиновой кожи с фирменным голубым кантом. Барсетка имеет 3 отделения на молнии, в двух из них по 6 кармашков для банковских карт, в центральном отделении есть внутренний карман на молнии. В барсетку с легкостью помещается паспорт, водительское удостоверение, телефон и ключи. На задней стороне барсетки располагается крепление для ремешка на запястье и плечевого ремня. Выпускается в темно-синем, черном и коричневом цвете.
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Кожаная барсетка из самой популярной коллекции Piquadro Blue Square. Изготовлена из гладкой телячьей, полуанилиновой кожи с фирменным голубым кантом. Барсетка имеет 3 отделения на молнии, в двух из них по 6 кармашков для банковских карт, в центральном отделении есть внутренний карман на молнии. В барсетку с легкостью помещается паспорт, водительское удостоверение, телефон и ключи. На задней стороне барсетки располагается крепление для ремешка на запястье и плечевого ремня. Выпускается в темно-синем, черном и коричневом цвете.
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