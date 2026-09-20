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Клатч мужской Piquadro Blue Square AC4221B2/N черный натур.кожа купить с доставкой в Москве
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Клатч мужской Piquadro Blue Square AC4221B2/N черный натур.кожа

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Клатч мужской Piquadro Blue Square AC4221B2/N черный натур.кожа - фото 1
Клатч мужской Piquadro Blue Square AC4221B2/N черный натур.кожа - фото 2
Клатч мужской Piquadro Blue Square AC4221B2/N черный натур.кожа - фото 3
Клатч мужской Piquadro Blue Square AC4221B2/N черный натур.кожа - фото 4
Клатч мужской Piquadro Blue Square AC4221B2/N черный натур.кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портмоне и кошельки
  • Клатч мужской Piquadro Blue Square AC4221B2/N черный натур.кожа - фото 1
  • Клатч мужской Piquadro Blue Square AC4221B2/N черный натур.кожа - фото 2
  • Клатч мужской Piquadro Blue Square AC4221B2/N черный натур.кожа - фото 3
  • Клатч мужской Piquadro Blue Square AC4221B2/N черный натур.кожа - фото 4
  • Клатч мужской Piquadro Blue Square AC4221B2/N черный натур.кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
14 830 руб.  20 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572400
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Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Портмоне и кошельки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
400

Описание товара Клатч мужской Piquadro Blue Square AC4221B2/N черный натур.кожа

Практичное портмоне с двумя отделениями и ремешком из самой популярной коллекции Piquadro Blue Square. Выполнено из гладкой телячье кожи с фирменным голубым кантом. Имеет два отделения и внешний карман. Отличный вариант на каждый день для переноски водительских прав, телефона, ключей и прочих небольших вещей.



Смотрите также: Визитницы, Чемоданы

Отзывы о товаре Клатч мужской Piquadro Blue Square AC4221B2/N черный натур.кожа




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Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Портмоне и кошельки
Страна производитель
Китай
Описание
Практичное портмоне с двумя отделениями и ремешком из самой популярной коллекции Piquadro Blue Square. Выполнено из гладкой телячье кожи с фирменным голубым кантом. Имеет два отделения и внешний карман. Отличный вариант на каждый день для переноски водительских прав, телефона, ключей и прочих небольших вещей.


Смотрите также: Визитницы, Чемоданы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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