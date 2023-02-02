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Портативная акустика JBL Flip 6 White купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL Flip 6 White

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Портативная акустика JBL Flip 6 White - фото 1
Портативная акустика JBL Flip 6 White - фото 2
Портативная акустика JBL Flip 6 White - фото 3
Портативная акустика JBL Flip 6 White - фото 4
Портативная акустика JBL Flip 6 White - фото 5
Портативная акустика JBL Flip 6 White - фото 6
Портативная акустика JBL Flip 6 White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
белый
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика JBL Flip 6 White - фото 1
  • Портативная акустика JBL Flip 6 White - фото 2
  • Портативная акустика JBL Flip 6 White - фото 3
  • Портативная акустика JBL Flip 6 White - фото 4
  • Портативная акустика JBL Flip 6 White - фото 5
  • Портативная акустика JBL Flip 6 White - фото 6
  • Портативная акустика JBL Flip 6 White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
8 050 руб.  13 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571394
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
белый
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
45
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
178x68x72 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х10
Вес, г.
920

Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 White

Портативная акустика JBL представляет собой стильное и мощное устройство, обеспечивающее качественное звуковое сопровождение в любом месте. Эта колонка весит всего 0,55 кг, что делает её лёгкой и удобной для транспортировки. Несмотря на компактные размеры, мощность составляет внушительные 30 Вт, что позволяет наслаждаться чистым и насыщенным звуком. Акустическая система работает в моно режиме и обеспечивает до 12 часов воспроизведения без подзарядки благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 4800 мА·ч. Устройство оснащено двумя полосами акустической системы, что придаёт звуку объём и глубину. Корпус выполнен из прочного пластика белого цвета, что придаёт колонке современный и минималистичный внешний вид. Для питания используется литий-полимерная батарея, обеспечивающая надёжность и долговечность использования. JBL не позволяет подключать устройства через линейный AUX вход и не имеет разъёма для карт памяти, что подчёркивает её современную беспроводную ориентацию. Уровень сигнала/шум составляет 80 дБ, что гарантирует минимальные искажения звука при максимальной громкости. Отсутствие дисплея делает управление устройством интуитивно понятным и простым. Эта портативная колонка станет отличным выбором для тех, кто ценит качество звука и мобильность в одном устройстве.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 6 White

02.02.2023
Андрей

Достоинства:
Компактная. Качественная. Звук класс!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Качество! Звук на высоте! Не ожидал, что так чисто и качественно воспроизводит.



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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
белый
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
45
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Развернуть
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
178x68x72 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL представляет собой стильное и мощное устройство, обеспечивающее качественное звуковое сопровождение в любом месте. Эта колонка весит всего 0,55 кг, что делает её лёгкой и удобной для транспортировки. Несмотря на компактные размеры, мощность составляет внушительные 30 Вт, что позволяет наслаждаться чистым и насыщенным звуком. Акустическая система работает в моно режиме и обеспечивает до 12 часов воспроизведения без подзарядки благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 4800 мА·ч. Устройство оснащено двумя полосами акустической системы, что придаёт звуку объём и глубину. Корпус выполнен из прочного пластика белого цвета, что придаёт колонке современный и минималистичный внешний вид. Для питания используется литий-полимерная батарея, обеспечивающая надёжность и долговечность использования. JBL не позволяет подключать устройства через линейный AUX вход и не имеет разъёма для карт памяти, что подчёркивает её современную беспроводную ориентацию. Уровень сигнала/шум составляет 80 дБ, что гарантирует минимальные искажения звука при максимальной громкости. Отсутствие дисплея делает управление устройством интуитивно понятным и простым. Эта портативная колонка станет отличным выбором для тех, кто ценит качество звука и мобильность в одном устройстве.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
02.02.2023
Андрей

Достоинства:
Компактная. Качественная. Звук класс!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Качество! Звук на высоте! Не ожидал, что так чисто и качественно воспроизводит.


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