Веб-камера Genius WideCam F100 V2 (32200004400)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Веб-камера Genius WideCam F100 V2 (32200004400)
Широкоугольная веб-камера Genius Widecam F100 – хорошее решение для проведения видеоконференции. Видеозапись ведется в формате FulI HD с частотой обновления 30 кадр/c с максимальной детализацией. Угол обзора составляет 120°. Качественное и чистое звучание голоса обеспечивает встроенный стереомикрофон, который не пропускает посторонние шумы. Специальная стеклянная линза в объективе устройства регулируется вручную, что дает возможность получить детальное и качественное изображение. С помощью возможности поворота устройства под любым углом можно снимать перемещающиеся объекты. Благодаря высокоскоростному USB-соединению осуществляется подключение к компьютеру или ноутбуку. Длина кабеля опционно увеличивает мобильность при использовании камеры. Для полноценного использования камеры Genius Widecam F100 необходимо обратить внимание на предъявляемые технические характеристики. Установка устройства происходит автоматически с помощью драйверов и не потребует непосредственного участия.
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