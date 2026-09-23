Лампа ксеноновая Clearlight H1 6000K, LCL 00H 160-0LL
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лампа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
В наличии
Код товара: 561496
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лампа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
200
Описание товара Лампа ксеноновая Clearlight H1 6000K, LCL 00H 160-0LL
Газоразрядные лампы (ксеноновые) имеют высочайшее качество изготовления и отличные характеристики светового потока и стабильности работы. Лампы выпускаются с соблюдением многоуровневой системы контроля качества, с используованием только высококачественных комплектующих, что позволяет добиться отличных показателей по стабильности работы и качеству света. Главным отличием ламп Clearlight является идеальное соблюдение фокусного расстояния, необходимого для правильного формирования светового пучка, и соответственно качества освещения дорожного покрытия.
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Газоразрядные лампы (ксеноновые) имеют высочайшее качество изготовления и отличные характеристики светового потока и стабильности работы. Лампы выпускаются с соблюдением многоуровневой системы контроля качества, с используованием только высококачественных комплектующих, что позволяет добиться отличных показателей по стабильности работы и качеству света. Главным отличием ламп Clearlight является идеальное соблюдение фокусного расстояния, необходимого для правильного формирования светового пучка, и соответственно качества освещения дорожного покрытия.
Лампа ксеноновая Clearlight H1 6000K, LCL 00H 160-0LL - стоимость товара 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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