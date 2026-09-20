Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-200 - отличное приобретение для любого геймера, который хочет получить максимальный уровень комфорта во время продолжительных игровых сессий. За счет анатомически правильной формы спинки нахождение в этом кресле не принесет вам проблем с позвоночником. Модель представлена в классической черной расцветке, которая дополняется эффектными красными вставками, свойственными для геймерской линейки Bloody. Механизм качания, предусмотренный в устройстве, позволит использовать его подобно креслу-качалке, чтобы вы могли откинуться на спинке для небольшого отдыха. Игровое кресло A4Tech Bloody GC-200 оснащено нерегулируемыми подлокотниками, пластиковой крестовиной и пятью колесиками для удобства его перемещения по любому напольному или ковровому покрытию. Особым плюсом модели стала способность выдерживать нагрузку до 120 кг. В качестве материала обивки используется сочетание экокожи и ткани, благодаря чему она достаточно прочная и при этом обладает хорошей воздухопроницаемостью.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов...
-
В наличииЦена 13 620 руб.3405 руб. в СплитКресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитКресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань...
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа кресто...
-
В наличии БесплатноЦена 22 020 руб.5505 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 22 020 руб.5505 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 22 020 руб.5505 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red
-
В наличии БесплатноЦена 22 020 руб.5505 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BO) black/orange
-
В наличииЦена 22 020 руб.5505 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BB) black
-
В наличии БесплатноЦена 22 020 руб.5505 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BG) black/green
-
В наличии БесплатноЦена 22 020 руб.5505 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red
-
В наличииЦена 24 590 руб.6148 руб. в СплитКресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Отзывы о товаре Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный