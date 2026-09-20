Top.Mail.Ru
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 1
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 2
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 3
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 4
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 5
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 6
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 7
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 8
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 9
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 1
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 2
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 3
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 4
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 5
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 6
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 7
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 8
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 9
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557751
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
14.5

Описание товара Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный

Кресло игровое A4Tech Bloody GC-200 - отличное приобретение для любого геймера, который хочет получить максимальный уровень комфорта во время продолжительных игровых сессий. За счет анатомически правильной формы спинки нахождение в этом кресле не принесет вам проблем с позвоночником. Модель представлена в классической черной расцветке, которая дополняется эффектными красными вставками, свойственными для геймерской линейки Bloody. Механизм качания, предусмотренный в устройстве, позволит использовать его подобно креслу-качалке, чтобы вы могли откинуться на спинке для небольшого отдыха. Игровое кресло A4Tech Bloody GC-200 оснащено нерегулируемыми подлокотниками, пластиковой крестовиной и пятью колесиками для удобства его перемещения по любому напольному или ковровому покрытию. Особым плюсом модели стала способность выдерживать нагрузку до 120 кг. В качестве материала обивки используется сочетание экокожи и ткани, благодаря чему она достаточно прочная и при этом обладает хорошей воздухопроницаемостью.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-200 - отличное приобретение для любого геймера, который хочет получить максимальный уровень комфорта во время продолжительных игровых сессий. За счет анатомически правильной формы спинки нахождение в этом кресле не принесет вам проблем с позвоночником. Модель представлена в классической черной расцветке, которая дополняется эффектными красными вставками, свойственными для геймерской линейки Bloody. Механизм качания, предусмотренный в устройстве, позволит использовать его подобно креслу-качалке, чтобы вы могли откинуться на спинке для небольшого отдыха. Игровое кресло A4Tech Bloody GC-200 оснащено нерегулируемыми подлокотниками, пластиковой крестовиной и пятью колесиками для удобства его перемещения по любому напольному или ковровому покрытию. Особым плюсом модели стала способность выдерживать нагрузку до 120 кг. В качестве материала обивки используется сочетание экокожи и ткани, благодаря чему она достаточно прочная и при этом обладает хорошей воздухопроницаемостью.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-200 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...